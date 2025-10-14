jacob elordi e oscar isaac indossano le uniche due giacche autunnali di cui avete bisogno

Questo autunno, o sei Jacob Elordi o sei Oscar Isaac. Ascolta, noi non facciamo le regole. Quel potere appartiene esclusivamente agli stylist di Hollywood, che, con una sola apparizione impeccabilmente studiata a Londra, hanno presentato le due giacche più forti per questa stagione. Quindi scegli da che parte stare, codardo! Durante un brunch di Netflix al London Film Festival, Isaac ed Elordi hanno entrambi superato brillantemente un invito che non era né la pomposità di una première da red carpet, né il relax un po’ da nerd cinematografico di una sessione di Q&A sul palco. Era una di quelle situazioni confuse, grigie, nel mezzo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

