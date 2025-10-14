IYO SKY | I promo in inglese mi rendono nervosa

IYO SKY è diventata una delle figure femminili più popolari in WWE, pur parlando una lingua che non è la sua. Ospite del podcast Insight di Chris Van Vliet, SKY ha raccontato che, anche dopo anni di lavoro in WWE, conversare in inglese rimane per lei ancora una difficoltà. “Ogni singolo giorno fatico a parlare inglese. I promo mi rendono molto nervosa, anche solo una breve battuta mi innervosisce. Lo stesso dicasi per i promo nel backstage, insomma tutto quanto.” SKY ha studiato inglese a scuola nel suo paese natale, il Giappone, ma quelle lezioni si concentravano solo sulla scrittura e sulla grammatica, non sulla conversazione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - IYO SKY: “I promo in inglese mi rendono nervosa”

