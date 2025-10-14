Ivy Brown una bimba di sei anni ha scritto alla principessa Charlotte chiedendole se anche a lei piace il film del momento KPop Demon Hunters

L a busta in carta pregiata e con il logo regale di Kensington Palace è arrivata del tutto inaspettata a casa della piccola Ivy Brown a Wokingham, nei pressi di Windsor. Louise, mamma della bimba di 6 anni che appena una settimana prima aveva scritto alla principessa Charlotte, ha ammesso che mai e poi mai si sarebbe aspettata di ricevere una risposta. In fin dei conti, Charlotte riceve migliaia di lettere ogni settimana, proprio come la mamma, Kate Middleton. Ma nel sentirsi fare una domanda sul suo film preferito, la secondogenita dei principi del Galles non ha potuto fare a meno di rispondere (anche se non di suo pugno). 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Ivy Brown, una bimba di sei anni, ha scritto alla principessa Charlotte, chiedendole se anche a lei piace il film del momento, "KPop Demon Hunters"

Contenuti che potrebbero interessarti

L’eleganza e la raffinatezza di questo outfit è’ innegabile ! ?TWINSET @twinsetofficial AUTUNNO NEWSEASON BROWN COLORS Spedizioni in tutta Italia Info costi e taglie in DM @stilbimbi_viaroma14 - facebook.com Vai su Facebook

Sorpreso mentre violentava una bimba di sei anni - Un mantovano di 40 anni è stato sorpreso mentre, nella propria abitazione, violentava una bambina di sei anni. Si legge su ilgiornale.it

Bimba di sei mesi trovata morta in culla dalle educatrici di un asilo nido di Torano Nuovo (Teramo) - Una bimba di sei mesi è stata trovata morta dalle educatrici in un asilo nido di Torano Nuovo, nel Teramano. Segnala ilfattoquotidiano.it

Bimba di sei mesi trovata morta nella culla dell'asilo: la scoperta della maestra, inutili i tentativi di rianimarla - Tragedia, nel pomeriggio del 7 aprile, in un asilo nido di Torano Nuovo (Teramo) dove una bimba di sei mesi è stata trovata morta dalle educatrici. Come scrive ilmattino.it