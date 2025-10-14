ITALO | OBIETTIVO RIDURRE LE EMISSIONI NEI PROSSIMI 5-10 ANNI
Italo presente all’evento “It’s all ENERGY EFFICIENCY” di Milano, appuntamento di riferimento per gli Energy Manager alla ricerca di innovazione e sostenibilità. Italo ha portato il proprio contributo, con la partecipazione di Fabio Sgroi, Direttore Health&Safety della società. “Il modello di business di Italo si basa sul paradigma dell’efficienza energetica. Sin dal principio, Italo ha investito su treni innovativi e sostenibili costruiti con materiali riciclabili e progettati secondo criteri di eco-sostenibilità, che assicurano ridotte emissioni di CO2. Per tale ragione, la flotta Italo è stata inserita in programmi di incentivazione dell’efficienza energetica riconosciuti dalle principali istituzioni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
