Italia Ventura rivela | Mai chiesto a De Rossi di entrare contro la Svezia

Periodicodaily.com | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Gian Piero Ventura stava per far entrare Daniele De Rossi durante la famigerata il ritorno dei playoff tra Italia e Svezia, finita 0-0, che costò nel 2017 la prima esclusione ai Mondiali? "E' la più grande fake news della storia degli ultimi 50 anni nel calcio nazionale italiano. Nessuno voleva far entrare De . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

italia ventura rivela chiestoItalia, Ventura rivela: “Mai chiesto a De Rossi di entrare contro la Svezia” - (Adnkronos) – Gian Piero Ventura stava per far entrare Daniele De Rossi durante la famigerata il ritorno dei playoff tra Italia e Svezia, finita 0- Riporta pianetagenoa1893.net

Cerca Video su questo argomento: Italia Ventura Rivela Chiesto