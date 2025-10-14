Italia U21 un tandem rossonero | doppietta per Camarda su assist di Bartesaghi

Pianetamilan.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una serata magnifica per la Nazionale U21, tutta a 'tinte rossonere: il giovane Camarda mette a segno una doppietta su assist di bartesaghi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

italia u21 un tandem rossonero doppietta per camarda su assist di bartesaghi

© Pianetamilan.it - Italia U21, un tandem rossonero: doppietta per Camarda su assist di Bartesaghi

Altre letture consigliate

italia u21 tandem rossoneroUn rossonero e mezzo nella probabile formazione dell'Italia U21 per la gara contro la Svezia - Questo pomeriggio l'Italia U21 gioca la sua terza partita del girone di qualificazione all'Europeo di categoria. Come scrive milannews.it

italia u21 tandem rossoneroItalia U21, poker alla Svezia: doppio Pisilli, cucchiaio di Camarda - 0 alla Svezia e testa della classifica del Girone E di qualificazione ai prossimi europei, raggiunta così la Polonia. Segnala fantacalcio.it

Italia U21, esordio vincente di Baldini: Lipani e Koleosho firmano la rimonta sul Montenegro - Il nuovo ct è vicino alla commozione quando suona l’inno di Mameli ma l’emozione dura poco, pochissimo. Lo riporta gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Italia U21 Tandem Rossonero