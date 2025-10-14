Italia U21 Pisilli titolare nella sfida contro l’Armenia
L’Italia Under 21 torna in campo questa sera alle 18:45 per affrontare l’ Armenia, in una partita valida per le qualificazioni al prossimo Europeo di categoria. La squadra guidata da Baldini, finora impeccabile nel suo percorso, è a punteggio pieno nel girone e punta a conquistare la quarta vittoria consecutiva. Conferme in formazione. Il tecnico Baldini sceglie di dare continuità alle sue scelte, confermando Pisilli nel ruolo di mezz’ala dopo la brillante prestazione contro la Svezia. Il giovane centrocampista della Roma, autore di due reti in appena 72 minuti nella scorsa giornata, rappresenta una delle armi più efficaci di questa nuova generazione azzurra. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
News recenti che potrebbero piacerti
#Italia U21, contro l’#Armenia #Pisilli dal primo minuto #ASRoma - X Vai su X
Pisilli brilla con l’Italia U21: possibile prestito a gennaio Grande momento per Niccolò Pisilli, autore di una doppietta nell’amichevole dell’Italia Under 21. Il classe 2004 continua a confermare talento e personalità, ma nella Roma di Gasperini lo spazio resta r - facebook.com Vai su Facebook
Italia U21, Pisilli parte dal 1' nella sfida contro l'Armenia - Il centrocampista giallorosso parte titolare nella gara valevole le qualificazioni ai prossimi Europei che si giocheranno nel 2027 ... Come scrive ilromanista.eu
Italia-Armenia U21 – Silvio Baldini si affida ancora a Luigi Cherubini: la formazione ufficiale - Luigi Cherubini sarà impegnato nella sfida tra l'Italia e l'Armenia U21, ecco la formazione ufficiale degli azzurrini di Silvio ... Riporta clubdoria46.it
Italia U21-Armenia U21, le formazioni ufficiali - 15 l'Italia Under 21 di Silvio Baldini tornerà in campo per la sfida all'Armenia, con una vittoria gli azzurrini manterrebbero la testa della classifica, CAmarda ancora titolare. sportpaper.it scrive