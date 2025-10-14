Italia U21–Armenia U21 qualificazioni Europei | orario probabili formazioni e dove vederla
L’ Italia Under 21 di Silvio Baldini torna in campo oggi, martedì 14 ottobre, allo stadio Giovanni Zini di Cremona per la sfida contro l’ Armenia, valida per il girone E di qualificazione ai prossimi Europei di categoria. Situazione nel girone. Gli Azzurrini arrivano dal convincente 4–0 alla Svezia (doppietta di Pisilli, reti di Camarda e Berti ) e sono secondi a 9 punti, a pari con la Polonia capolista ma dietro per differenza reti. L’ Armenia è al momento ultima a 0 punti. Calcio d’inizio e diretta TV. Ore 18:15 (Cremona). TV: Rai 2 (in chiaro, esclusiva). Streaming: RaiPlay (app e web). Probabili formazioni. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Altre letture consigliate
Italia U21, vigilia di Armenia: le parole di Baldini Alla vigilia della quarta sfida di qualificazione agli Europei, il CT Silvio Baldini trasmette entusiasmo e fiducia: “Abbiamo un gruppo straordinario, ragazzi che vogliono stare insieme e giocare insieme. Per un - facebook.com Vai su Facebook
#Baldini Ct Italia Under 21: "Armenia? Mi aspetto prestazione vista con Svezia" #SkySport - X Vai su X
Qualificazioni Europei U21 2027: la classifica del girone dell’Italia. Continua il duello a distanza con la Polonia - L'Italia proseguirà allo Stadio "Giovanni Zini" di Cremona, contro l'Armenia, il proprio cammino nelle qualificazioni agli Europei Under 21 di calcio: gli ... Da oasport.it
LIVE Italia-Armenia, Qualificazioni Europei U21 2027 in DIRETTA: servono altri 3 punti in casa - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia- Lo riporta oasport.it
Italia U21, Baldini: «Ho un gruppo straordinario. Con l’Armenia ripartiamo da zero» - Parla il commissario tecnico degli Azzurrini Fiducia, umiltà e la forza di un gruppo coeso. Come scrive calcionews24.com