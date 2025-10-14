Italia U21–Armenia U21 qualificazioni Europei | orario probabili formazioni e dove vederla

L’ Italia Under 21 di Silvio Baldini torna in campo oggi, martedì 14 ottobre, allo stadio Giovanni Zini di Cremona per la sfida contro l’ Armenia, valida per il girone E di qualificazione ai prossimi Europei di categoria. Situazione nel girone. Gli Azzurrini arrivano dal convincente 4–0 alla Svezia (doppietta di Pisilli, reti di Camarda e Berti ) e sono secondi a 9 punti, a pari con la Polonia capolista ma dietro per differenza reti. L’ Armenia è al momento ultima a 0 punti. Calcio d’inizio e diretta TV. Ore 18:15 (Cremona). TV: Rai 2 (in chiaro, esclusiva). Streaming: RaiPlay (app e web). Probabili formazioni. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

