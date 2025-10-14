Italia U21 Armenia 5-1 doppietta per Camarda | ecco com’è andata

Inter News 24 la sfida valevole per le qualificazioni agli Europei U21. Un predestinato che continua a bruciare le tappe. Francesco Camarda si prende ancora una volta la scena con la maglia dell’ Italia Under 21, confermandosi il protagonista assoluto del nuovo corso guidato dal commissario tecnico Silvio Baldini. Dopo il gol all’esordio contro la Svezia, il giovanissimo attaccante di proprietà del Milan, attualmente in prestito al Lecce, ha firmato una doppietta decisiva contro l’Armenia, trascinando gli Azzurrini verso una vittoria fondamentale. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Italia U21 Armenia 5-1, doppietta per Camarda: ecco com’è andata

