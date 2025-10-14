Italia tra i Paesi più sedentari dell’Ocse | più di 9 bambini su 10 11-15 anni non fanno sport

Quotidiano.net | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con meno sedentari, la spesa sanitaria italiana potrebbe risparmiare fino a 77,4 miliardi di euro entro il 2050. E, se queste risorse venissero in aggiunta re-investite in prevenzione, il PIL nazionale vedrebbe un incremento, nello stesso lasso temporale, di 225 miliardi. Queste le cifre che emergono dall’ Osservatorio Valore Sport 2025 di The European House Ambrosetti,in collaborazione con il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico, l’ICSC (Istituto per il Credito Sportivo e Culturale). I dati dell’Osservatorio Valore Sport 2025. Il dato dell’Osservatorio Valore Sport 2025 di The European House Ambrosetti rilanciato in occasione del “Vero Volley Day” all’Opiquad Arena di Monza parlano di un deficit del 30% del numero di strutture disponibili rispetto alla media dei Paesi europei, ben lontano dagli obiettivi da raggiungere entro il 2050. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

