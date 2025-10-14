Italia sotto choc per la strage di Verona | il cordoglio del mondo politico per la morte dei tre carabinieri
L’Italia è sotto choc per la tragedia avvenuta a Castel d’Azzano, nel Veronese, dove tre carabinieri hanno perso la vita durante un’operazione di sgombero in una casa rurale. L’esplosione, violentissima, ha provocato il crollo dell’edificio e il ferimento di undici militari dell’Arma, oltre ad alcuni agenti della Polizia di Stato e vigili del fuoco. Le vittime sono il Luogotenente Carica Speciale Marco Piffari, il Carabiniere Scelto Davide Bernardello e il Brigadiere Capo Qualifica Speciale Valerio Daprà. Il messaggio del Capo dello Stato. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso « sconcerto e profondo dolore » in un messaggio al comandante generale dell’ Arma, generale Salvatore Luongo: «Esprimo la mia solidale vicinanza e sentimenti di partecipe cordoglio ai familiari, insieme all’augurio di pronta guarigione agli operatori feriti». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
