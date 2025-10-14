Italia | Roma apre World Food Forum 2025 durante 80mo anniversario FAO
Il World Food Forum (WFF) 2025 ha aperto ieri presso la sede centrale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) a Roma, in concomitanza con l’80mo anniversario dell’organizzazione. Il forum di una settimana si svolge a tema “Mano nella mano per un’alimentazione e un futuro migliori” e riunisce leader mondiali, ministri e migliaia di delegati provenienti da diversi settori per dialoghi di alto livello, mostre e iniziative guidate dai giovani finalizzate a trasformare i sistemi agroalimentari globali in un contesto di crescenti sfide poste dal cambiamento climatici, dai conflitti e dalla perdita di biodiversita’. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
