Italia rissa al bar finisce nel sangue! Accoltellato davanti a tutti

Una serata come tante in un locale della provincia, dove l’aria era intrisa del chiacchiericcio e del rumore discreto di stoviglie e bicchieri. Nessuno avrebbe potuto prevedere che in un attimo, il tranquillo brusio sarebbe stato coperto da grida disperate e dal panico. Erano circa le 20:30 quando una discussione, forse iniziata per futili motivi, ha preso una piega drammatica e inaspettata. Il battibecco si è trasformato in una vera e propria lite, e la tensione è salita alle stelle finché uno degli uomini coinvolti ha oltrepassato ogni limite, estraendo un’arma. Un fendente sferrato con violenza inaudita ha raggiunto la sua vittima, un uomo di 44 anni, lasciandolo riverso a terra in un lago di sangue. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia, rissa al bar finisce nel sangue! Accoltellato davanti a tutti

News recenti che potrebbero piacerti

Rissa vicino alla discoteca, un 17enne colpito in testa con una mazza da baseball #Italia Vai su Facebook

Ascolta la puntata de #lavarianteParenzo di oggi #23settembre . Clicca qui https://tinyurl.com/2vpmt9yu . @davidparenzo#Hamas #Trump #proPal #Italia #rissa - X Vai su X

Israele-Italia finisce in rissa, Gattuso urla agli avversari di stare zitti: cosa è successo - Poco c'è mancato che tra Israele e Italia finisse in rissa, epilogo altrettanto folle di una partita pazzesca vinta 5- Come scrive fanpage.it

Varese, la rissa al bar finisce nel sangue: il questore Mazza lo chiude per 30 giorni - Varese, 27 agosto 2025 – Una rissa finita a coltellate e nel sangue e schiamazzi continui e ripetuti, oltre essere covo di pregiudiati e personaggi con diversi precedenti alle spalle. ilgiorno.it scrive

Israele accusa Donnarumma e l’Italia dopo la rissa: “Ci hanno insultato per tutta la partita” - Dopo il fischio finale gli animi si sono surriscaldati e si è sfiorato un vero e proprio parapiglia, con il ... fanpage.it scrive