Italia-Palestina a Roma la prima partita che boicotta Italia-Israele

Roma, 14 ott. (askanews) – È in programma oggi martedì 14 ottobre alle 20.45 a Piazzale Ostiense a Roma, la prima partita del “Campionato dei diritti umani” tra Italia e Palestina, promossa dal Global Movement To Gaza con Movimento Studenti Palestinesi in Italia, API, GPI, UDAP e Comunità Palestinese in Italia. Un evento pubblico – spiegano gli organizzatori – che vuole affidare allo sport il compito di chiedere libertà e autodeterminazione per la Palestina e il pieno rispetto dei diritti umani, in concomitanza con la gara di Udine tra Italia e Israele, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, che gli organizzatori invitano a boicottare. 🔗 Leggi su Ildenaro.it