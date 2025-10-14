Italia le possibili avversarie ai playoff per il Mondiale 2026
(Adnkronos) – L'Italia 'vede' i playoff. A poche ore dalla sfida contro Israele, in programma oggi, martedì 14 ottobre, il ct Gattuso ha cominciato a studiare lepossibili avversarie negli spareggi che porterebbero ai Mondiali 2026 di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. Per la terza volta consecutiva gli azzurri sembrano condannati a provare ad . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
