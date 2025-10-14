Italia le possibili avversarie ai playoff per il Mondiale 2026

Periodicodaily.com | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – L'Italia 'vede' i playoff. A poche ore dalla sfida contro Israele, in programma oggi, martedì 14 ottobre, il ct Gattuso ha cominciato a studiare lepossibili avversarie negli spareggi che porterebbero ai Mondiali 2026 di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. Per la terza volta consecutiva gli azzurri sembrano condannati a provare ad . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Italia verso i playoff Mondiali? Come funzionano e le possibili avversarie - 1, ma anche la Norvegia non si ferma e aumenta perfino il gap di differenza reti con un cinquina rifilata a Israele. Segnala sport.sky.it

italia possibili avversarie playoffPagina 2 | Italia e playoff Mondiali: come funzionano, sorteggio, possibili avversarie. La situazione aggiornata - Ranking, fasce, date e insidie: dal sorteggio di Zurigo alle possibili rivali come la Svezia, ecco la mappa del cammino azzurro verso il 2026 ... Lo riporta tuttosport.com

italia possibili avversarie playoffItalia vicinissima ai playoff: ecco chi sarebbero al momento le quattro possibili avversarie degli Azzurri di Gattuso. Il punto - Italia, con il secondo posto nel girone ormai quasi certo, si guarda a marzo: gli Azzurri saranno testa di serie, ecco chi potrebbero incontrare La strada verso i Mondiali del 2026 in Canada, Messico ... Si legge su juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Italia Possibili Avversarie Playoff