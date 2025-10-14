È difficile pensare alle cose in fondo piccole del calcio tifato, mentre intorno tutti parlano delle macerie su cui ricostruire una pace. Qualcuno vorrebbe gli sportivi distaccati da quello che accade nel mondo (magari per lamentarsi poi di questo distacco), ma non può essere così, come ha spiegato una volta di più il ct Gattuso ieri, mettendo in fila le priorità: "Siamo felici che ci sia una tregua, vedere la gente che torna a casa, quel fiume di persone che tornano nella propria terra è emozionante. Ci sarà gente fuori dallo stadio che ci contesterà, ma avremo 10-11 mila persone dentro e dobbiamo essere bravi noi a fargli venire voglia di incitarci e starci vicini". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Italia, la prima notte della verità. Al di là di Israele ci sono i playoff: "Non abbiamo margini di errore»