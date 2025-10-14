Italia la prima notte della verità Al di là di Israele ci sono i playoff | Non abbiamo margini di errore

Sport.quotidiano.net | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È difficile pensare alle cose in fondo piccole del calcio tifato, mentre intorno tutti parlano delle macerie su cui ricostruire una pace. Qualcuno vorrebbe gli sportivi distaccati da quello che accade nel mondo (magari per lamentarsi poi di questo distacco), ma non può essere così, come ha spiegato una volta di più il ct Gattuso ieri, mettendo in fila le priorità: "Siamo felici che ci sia una tregua, vedere la gente che torna a casa, quel fiume di persone che tornano nella propria terra è emozionante. Ci sarà gente fuori dallo stadio che ci contesterà, ma avremo 10-11 mila persone dentro e dobbiamo essere bravi noi a fargli venire voglia di incitarci e starci vicini". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

italia la prima notte della verit224 al di l224 di israele ci sono i playoff non abbiamo margini di errore

© Sport.quotidiano.net - Italia, la prima notte della verità. Al di là di Israele ci sono i playoff: "Non abbiamo margini di errore»

Argomenti simili trattati di recente

italia prima notte verit224Italia, la prima notte della verità. Al di là di Israele ci sono i playoff: "Non abbiamo margini di errore» - È difficile pensare alle cose in fondo piccole del calcio tifato, mentre intorno tutti parlano delle macerie su cui ricostruire una pace. Da sport.quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Italia Prima Notte Verit224