Italia-Israele violenti scontri tra proPal e polizia | ferito un carabiniere grave un giornalista colpito dalla sassaiola Nel corteo anche i black bloc

Ilgazzettino.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

UDINE - Scontri accesi alla manifestazione proPal in occasione della partita Italia-Israele. Nello stadio gli steward hanno fermato 3 contestatori che avrebbe tentato di entrare in. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

