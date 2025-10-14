Italia Israele Udogie carica la squadra | Andremo a conquistare i tre punti!

Inter News 24 Italia Israele, l’esterno azzurro Destiny Udogie presenta la sfida decisiva per le qualificazioni ai Mondiali 2026 e sottolinea il ruolo dei tifosi. In vista della gara di stasera a Udine contro Israele, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, Destiny Udogie è intervenuto ai microfoni della Rai per presentare la sfida e motivare l’ambiente azzurro. L’esterno della Nazionale italiana ha sottolineato l’importanza di restare concentrati e di sfruttare al massimo il supporto dei tifosi presenti allo stadio. «Siamo consapevoli dell’importanza della partita. Andremo fuori, in campo, per conquistare i tre punti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Italia Israele, Udogie carica la squadra: «Andremo a conquistare i tre punti!»

