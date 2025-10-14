Italia-Israele tensione tra manifestanti e forze dell’ordine a Udine | usati idranti e lacrimogeni – Video
Incidenti sono scoppiati a Udine martedì sera quando uno spezzone del corteo pro Palestina ha tentato di marciare oltre il percorso concordato ed è stato bloccato dagli agenti. Lanciati oggetti verso le forze dell’ordine, che hanno azionato l’idrante e lanciato lacrimogeni. La protesta era stata organizzata contro la presenza della nazionale israeliana di calcio in città per la partita con l’Italia. “Non si gioca contro chi rappresenta uno Stato genocida e di apartheid come Israele”. Con queste parole era partito da piazza della Repubblica il corteo contro la partita di calcio Italia-Israele valevole per i playoff nella corsa alle qualificazioni ai Mondiali 2026. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
