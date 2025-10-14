Italia Israele streaming e diretta tv | dove vedere la partita di qualificazione ai Mondiali

Italia Israele streaming e diretta tv: dove vedere la partita qualificazioni Mondiali. ITALIA ISRAELE STREAMING TV – Oggi, martedì 14 ottobre 2025, alle ore 20,45 Italia ed Israele si sfidano allo stadio di Udine, partita valida per le qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026. Dove vedere Italia Israele in diretta tv o live streaming gratis? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio: In tv. La partita tra Italia ed Israele sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 20,45 di oggi, martedì 14 ottobre 2025, con telecronaca di Alberto Rimedio e Lele Adani. 🔗 Leggi su Tpi.it

