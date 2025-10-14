Italia-Israele stasera in tv Qualificazioni Mondiali calcio 2026 | orario probabili formazioni streaming

L’Italia si gioca tutto, o quasi, questa ser a. Gli Azzurri del commissario tecnico Gennaro Gattuso, infatti, scendono in campo per blindare il secondo posto nel proprio raggruppamento delle Qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026 e, di conseguenza, iniziare a concentrarsi verso il grande appuntamento di marzo (tenendo bene a mente che saranno in programma altri due match nella finestra di novembre). LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-ISRAELE DI CALCIO DALLE 20.45 Il match in questione sarà un delicatissimo (sotto molteplici punti di vista, come appare ovvio) Italia-Israele che si giocherà questa sera alle ore 20. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Israele stasera in tv, Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario, probabili formazioni, streaming

