Italia-Israele stasera 20,45 | Gattuso cerca la vittoria senza Kean I Pro Pal pronti a manifestare Formazioni
La partita non sarà facilissima per l'Italia, priva di Kean, tornato a Firenze, ma fortunatamente senza lesioni alla caviglia. L'Italia deve battere Israele, a Udine, per garantirsi almeno il secondo posto che dà diritto ai play off, visto che il primo è già blindatissimo dalla Norvegia, anche per la differenza reti. Il problema supplementare è dato dalla contestazione Pro Pal. L'accordo di pace in Mediorente non smorza le tensioni attorno al match tra Italia e Israele in programma stasera (20,45, diretta su Rai1) L'articolo Italia-Israele (stasera, 20,45): Gattuso cerca la vittoria (senza Kean). 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Martedì si gioca Italia-Israele a Udine e allora con @DaRonz82 abbiamo fatto una puntata straordinaria di #AGambaTesa che potete recuperare qui - X Vai su X
Italia-Israele, la formazione: Gattuso al match-ball playoff, ecco come se la gioca Ringhio - facebook.com Vai su Facebook
Italia – Israele, a che ore e dove seguire in chiaro la partita di questa sera? Tutte le partite degli azzurri per la corsa ai Mondiali 2026 - Gli azzurri per sognare i Mondiali 2026 devono vincere tutte le partite ... Lo riporta startupitalia.eu
Qualificazioni Mondiale 2026: Italia in campo alle 20,45 aspettando Israele… - Gli azzurri a Tallinn in casa dell'Estonia poco dopo la gara che vedrà la Norvegia capolista affrontare i prossimi nostri avversari ... Secondo calciocasteddu.it
Israele escluso dai Mondiali? Cosa cambierebbe per l'Italia e il piccolo vantaggio sulla Norvegia - Nel caso in cui la Uefa dovesse escludere Israele, ci sarebbe innanzitutto la cancellazione dell’incontro con l'Italia in programma il 14 ottobre a Udine. Riporta corrieredellosport.it