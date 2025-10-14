Italia-Israele stasera 20,45 | Gattuso cerca la vittoria senza Kean I Pro Pal pronti a manifestare Formazioni

La partita non sarà facilissima per l'Italia, priva di Kean, tornato a Firenze, ma fortunatamente senza lesioni alla caviglia. L'Italia deve battere Israele, a Udine, per garantirsi almeno il secondo posto che dà diritto ai play off, visto che il primo è già blindatissimo dalla Norvegia, anche per la differenza reti. Il problema supplementare è dato dalla contestazione Pro Pal. L'accordo di pace in Mediorente non smorza le tensioni attorno al match tra Italia e Israele in programma stasera (20,45, diretta su Rai1) L'articolo Italia-Israele (stasera, 20,45): Gattuso cerca la vittoria (senza Kean). 🔗 Leggi su Firenzepost.it

