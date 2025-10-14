Italia-Israele spacca i tifosi | perché la FIFA punisce la Russia e premia Israele?

Questa sera alle 20:45 si disputerà allo stadio Friuli di Udine una delle partite più controverse degli ultimi anni: Italia-Israele, valida per le qualificazioni ai Mondiali. Una partita che, paradossalmente, si gioca proprio per evitare che la nazionale israeliana raggiunga il torneo mondiale. A confermarlo è stato Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione degli Allenatori Italiani, con una dichiarazione che ha espresso ad alta voce il pensiero di molti: “Noi non possiamo non giocare Italia-Israele perché potremmo finire per favorire Israele. Questa è l’ultima cosa vogliamo, ovvero che questo governo e la squadra che rappresenta questo governo vada anche ai Mondiali”. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Italia-Israele spacca i tifosi: perché la FIFA punisce la Russia e premia Israele?

