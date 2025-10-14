Italia-Israele si gioca in uno stato di massima allerta a Udine | cecchini sul tetto e zona rossa

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Viminale ha dichiarato il grado di massima allerta per la partita tra Italai e Israele a Udine: lo stadio sarà presidiato da cecchini israeliani, per entrare i tifosi dovranno superare misure di sicurezza stringenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

italia israele gioca statoPerché Israele non è stato escluso dal calcio internazionale - Si era parlato di un voto imminente nella UEFA, ma non se n'è fatto nulla: intanto la nazionale giocherà contro l'Italia martedì sera, tra le proteste ... Scrive ilpost.it

Italia-Israele si gioca in uno stato di massima allerta a Udine: cecchini sul tetto e zona rossa - Il Viminale ha dichiarato il grado di massima allerta per la partita tra Italai e Israele a Udine: lo stadio sarà presidiato da cecchini israeliani, per ... Secondo fanpage.it

italia israele gioca statoItalia-Israele oggi alle qualificazioni Mondiali, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni della partita - L'Italia torna in campo con Israele dopo la vittoria sull'Estonia: a Udine si gioca una partita delicatissima per la Nazionale di Gattuso ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Italia Israele Gioca Stato