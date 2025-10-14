Udine, 14 ottobre – In Piazza della Repubblica a Udine si è radunata una folla compatta, ma inferiore rispetto alle aspettative: niente 10.000 manifestanti, come annunciato alla vigilia, ma comunque centinaia di persone hanno sfilato per le vie della città. La manifestazione pro Palestina, organizzata dal comitato Udine per la Palestina, con la partecipazione della Comunità Palestinese del Friuli Venezia Giulia e del Veneto e oltre 300 sigle tra collettivi, associazioni e movimenti, ha animato il pomeriggio in una città blindata per motivi di ordine pubblico. Il corteo si è snodato lungo il centro cittadino, mentre in serata è previsto allo stadio il match Italia-Israele, valido per le qualificazioni ai Mondiali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Italia-Israele, scoppia il caos nelle strade: alta tensione, cosa sta succedendo