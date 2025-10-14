Italia-Israele scontri tra polizia e manifestanti | gli idranti delle forze dell' ordine

Tensioni in strada a Udine nei pressi di piazza Primo Maggio, dove si è concluso il corteo pro Palestina organizzato nel giorno della partita Italia-Israele valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Un gruppo di attivisti a volto coperto ha tentato di oltrepassare il cordone di sicurezza delle forze di polizia in tenuta antisommossa, lanciando petardi e fumogeni. Le forze dell’ordine hanno risposto con un lancio di lacrimogeni. Mentre allo stadio è in corso la partita tra Italia e Israele, dopo i tafferugli iniziati al termine del corteo, concluso pacificamente in piazza Primo Maggio, circa cento attivisti con volto coperto hanno continuato a lanciare oggetti, fumogeni e transenne contro le forze dell’ordine in tenuta antisommossa e i mezzi blindati. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Italia-Israele, scontri tra polizia e manifestanti: gli idranti delle forze dell'ordine

Contenuti che potrebbero interessarti

DIRETTA - Mondiali, Italia-Israele: 1-0 dopo 45'. Azzurri in vantaggio su rigore. Scontri manifestazione pro Pal, guerriglia fuori lo stadio Un minuto di raccoglimento per i 3 carabinieri uccisi a Castel d'Azzano. Guerriglia fuori lo stadio Live su Rai1 e in streaming - facebook.com Vai su Facebook

Italia-Israele, scontri tra forze dell'ordine e manifestanti pro-Pal a Udine - X Vai su X

Italia-Israele, scontri tra manifestanti proPal e polizia: petardi contro le forze dell'ordine. Il corteo bloccato con gli idranti VIDEO - Giunti in piazza primo Maggio a Udine, punto di arrivo del corteo proPal, una parte dei manifestanti ha tentato di sfondare il cordone di polizia per andare oltre con l'intenzione ... Scrive ilmattino.it

Italia-Israele, accesi scontri tra manifestanti proPal e polizia: lancio di petardi e barricate con le transenne. Il corteo contenuto con idranti e lacrimogeni - Manifestanti e poliziotti schierati, e in pochi istanti inizia lo scontro: da un lato si attacca lanciando petardi e bottiglie, dall'altro si risponde con idranti e ... Lo riporta ilgazzettino.it

Scontri a Udine al corteo Pro Pal prima di Italia-Israele: poliziotti in tenuta antisommossa, usati idranti - Scontri a Udine tra forze dell'ordine e manifestanti in piazza contro la partita Italia- Scrive fanpage.it