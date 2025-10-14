Italia-Israele scontri tra manifestanti pro-Pal e forze dell' ordine a Udine | una ventina di fermati

Corteo pacifico fino a piazza Primo Maggio, dove è cominciato un fitto lancio di sassi, petardi e fumogeni contro gli agenti, che hanno risposto con idranti e lacrimogeni. Feriti un carabiniere, un cameraman e una giornalista. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Italia-Israele, scontri tra manifestanti pro-Pal e forze dell'ordine a Udine: una ventina di fermati

