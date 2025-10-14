Italia-Israele scontri tra manifestanti pro-Pal e forze dell' ordine a Udine | Fischi all' inno dello Stato ebraico

Tgcom24.mediaset.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alcuni dimostranti hanno tentato di sfondare il cordone di polizia per raggiungere l'impianto sportivo: lanciati petardi contro gli agenti, che hanno risposto con idranti e lacrimogeni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Italia-Israele, scontri tra manifestanti pro-Pal e forze dell'ordine a Udine | Fischi all'inno dello Stato ebraico

