Italia-Israele scontri tra manifestanti pro-Pal e forze dell' ordine a Udine | Fischi all' inno dello Stato ebraico
Alcuni dimostranti hanno tentato di sfondare il cordone di polizia per raggiungere l'impianto sportivo: lanciati petardi contro gli agenti, che hanno risposto con idranti e lacrimogeni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
DIRETTA - Mondiali, Italia-Israele: Azzurri in campo per i playoff. Scontri manifestazione pro Pal Un minuto di raccoglimento per i 3 carabinieri uccisi a Castel d'Azzano. Guerriglia fuori lo stadio Live su Rai1 e in streaming su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook
Qualificazioni #Mondiali 2026, alle 20.45 Italia-Israele: le formazioni - X Vai su X
Italia-Israele, scontri tra manifestanti proPal e polizia: petardi contro le forze dell'ordine. Il corteo bloccato con gli idranti VIDEO - Giunti in piazza primo Maggio a Udine, punto di arrivo del corteo proPal, una parte dei manifestanti ha tentato di sfondare il cordone di polizia per andare oltre con l'intenzione ... Riporta ilgazzettino.it
Scontri a Udine al corteo Pro Pal prima di Italia-Israele: poliziotti in tenuta antisommossa, usati idranti - Scontri a Udine tra forze dell'ordine e manifestanti in piazza contro la partita Italia- Scrive fanpage.it
A Udine scontri tra polizia e manifestanti Pro-Pal. Fischi all'inno israeliano prima della partita - Tensione intorno a Piazza Primo Maggio dove un gruppo di manifestanti ha cercato di sfondare il primo cordone di sicurezza. msn.com scrive