Italia-Israele scontri tra manifestanti e forze dell’ordine a Udine

Udine, 14 ottobre 2025 – Scontri tra manifestanti e forze dell'ordine in centro a Udine dove è in corso un corteo Pro Palestina l in concomitanza con la partita per la qualificazione ai Mondiali fra Italia e Israele. Staff and law enforcement committed to ensuring safety during the 2026 FIFA World Cup European Qualifiers soccer match between Italy vs Israel at the Bluenergy Stadium – Stadio Friuli in Udine, Italy, 14 October 2025. ANSAAlessio Marini Giunti in piazza primo Maggio a Udine, punto di arrivo del corteo Pro Pal, parte dei manifestanti hanno tentato di sfondare il cordone di polizia per andare oltre con l'intenzione di raggiungere lo stadio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Italia-Israele, scontri tra manifestanti e forze dell’ordine a Udine

