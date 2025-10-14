Italia-Israele scontri tra forze dell' ordine e manifestanti pro-Pal a Udine | Fischi all' inno dello Stato ebraico

Alcuni partecipanti hanno tentato di sfondare il cordone di polizia per raggiungere l'impianto sportivo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Italia-Israele, scontri tra forze dell'ordine e manifestanti pro-Pal a Udine | Fischi all'inno dello Stato ebraico

