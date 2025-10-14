Italia-Israele scontri fra manifestanti e polizia | feriti due giornalisti

Scontri in serata a Udine nella serata della partita Italia-Israele allo stadio Friuli, con scontri fra manifestanti pro Gaza e polizia. Sono stati migliaia i manifestanti che hanno affollato il centro città, provenienti anche da fuori regione, per dire "no" al match valevole per la qualificazione ai Mondiali. "Abbiamo dovuto effettuare alcune cariche di alleggerimento che ci hanno permesso di riguadagnare il controllo della piazza", ha detto all' Ansa il questore di Udine, Pasquale Antonio de Lorenzo. "Un centinaio di manifestanti ha attaccato con violenza i mezzi delle forze dell'ordine costringendoci a replicare con l'utilizzo degli idranti e dei lacrimogeni. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Italia-Israele, scontri fra manifestanti e polizia: feriti due giornalisti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Mondiali, Italia-Israele 3-0: doppietta di Retegui e rete di Mancini in chiusura. Playoff assicurati Scontri nella manifestazione pro-Pal fuori lo stadio Un minuto di raccoglimento per i 3 carabinieri uccisi a Castel d'Azzano https://www.rainews.it/video/2025/10/calc - facebook.com Vai su Facebook

QUALIFICAZIONI MONDIALI | L'Italia batte 3-0 Israele con gol di Retegui al 47' pt su rigore e 29' st e Mancini al 48' st, e si assicura almeno un posto ai play off #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2025/10/14/qualificazioni-mondiali-italia-israele-3-0-gli- - X Vai su X

Italia-Israele, scontri tra manifestanti proPal e polizia: petardi contro le forze dell'ordine. Il corteo bloccato con gli idranti VIDEO - Giunti in piazza primo Maggio a Udine, punto di arrivo del corteo proPal, una parte dei manifestanti ha tentato di sfondare il cordone di polizia per andare oltre con l'intenzione ... Secondo ilmattino.it

Italia-Israele, accesi scontri tra manifestanti proPal e polizia: lancio di petardi e barricate con le transenne. Il corteo contenuto con idranti e lacrimogeni - Manifestanti e poliziotti schierati, e in pochi istanti inizia lo scontro: da un lato si attacca lanciando petardi e bottiglie, dall'altro si risponde con idranti e ... Si legge su ilgazzettino.it

Italia-Israele in corso a Udine. Scontri tra polizia e manifestanti in città: giornalista ferito alla testa - Israele allo stadio Friuli è in corso di svolgimento, ma per le vie di Udine. Da tuttomercatoweb.com