Italia-Israele | scontri a Udine fra Pro Pal e forze dell’ordine Lacrimogeni e idranti

In Piazza Primo Maggio, punto finale del corteo partito alle 18.15, con tre quarti d'ora di ritardo sulla tabella di marcia, alcuni attivisti hanno sfondato il cordone di sicurezza del servizio d'ordine del Comitato per la Palestina cercando il contatto fisico con il cordone di poliziotti schierato L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Italia-Israele: scontri a Udine fra Pro Pal e forze dell’ordine. Lacrimogeni e idranti

Argomenti simili trattati di recente

DIRETTA - Mondiali, Italia-Israele: Azzurri in campo per i playoff. Scontri manifestazione pro Pal Un minuto di raccoglimento per i 3 carabinieri uccisi a Castel d'Azzano. Guerriglia fuori lo stadio Live su Rai1 e in streaming su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook

Italia-Israele, Gattuso punta su Raspadori-Retegui Diretta| A Udine sfila il corteo pro Pal - X Vai su X

Italia-Israele a Udine, scontri durante il corteo pro Palestina tra manifestanti e polizie: petardi, lacrimogeni e idranti - Sfida ad alta tensione a Udine tra Italia e Israele, non solo per la posta in palio sul campo: scontri tra manifestanti pro Palestina e forze dell'ordine. Secondo calciomercato.com

Scontri a Udine al corteo Pro Pal prima di Italia-Israele: poliziotti in tenuta antisommossa, usati idranti - Scontri a Udine tra forze dell'ordine e manifestanti in piazza contro la partita Italia- Da fanpage.it

Italia-Israele, scontri tra manifestanti e forze dell’ordine a Udine - Udine, 14 ottobre 2025 – Scontri tra manifestanti e forze dell'ordine in centro a Udine dove è in corso un corteo Pro Palestina l in concomitanza con la partita per la qualificazione ai Mondiali fra ... Come scrive quotidiano.net