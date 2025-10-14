Italia-Israele scende in campo la Boldrini per incendiare i Pro Pal | La partita non va giocata
C’è tensione, a Udine, a poche ore dall’inizio della partita di qualificazione ai Mondiali Italia-Israele, con gli annunciati cortei dei Pro Pal che preoccupano molto le forze dell’ordine, e non solo. L e sezioni cittadine di Fratelli d’Italia e della Lega sono state chiuse in previsione del corteo di 10mila attivisti Pro Pal in centro. Dalle 14 è scattato il divieto di sosta in tutte le strade interessate dalla manifestazione che comincerà ad assembrarsi in Piazza della Repubblica alle 16.30. Bar e ristoranti hanno dovuto rimuovere tutti i tavolini e i plateatici per ordinanza comunale. Lungo il percorso rimossi tutti i cestini e sigillati i tombini. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
News recenti che potrebbero piacerti
La protesta va oltre Italia-Israele: così il calcio popolare si ribella all’élite - X Vai su X
L'Italia affronta l'Israele in un match cruciale per la corsa alla fase finale. Gli Azzurri cercano punti fondamentali per consolidare la loro posizione nel girone. Appuntamento a questa sera alle 20.30 su Rai1, accessibile con sottotitoli a pagina 777 di Televideo e - facebook.com Vai su Facebook
In campo alle 20,45 Italia-Israele DIRETTA E FOTO - Il ct azzurro Gennaro Gattuso si prepara così alla serata di Udine: la sua Italia scen ... ansa.it scrive
Italia-Israele, diretta TV e streaming: orario, classifica e formazioni del match valido per i Mondiali 2026 - A Udine, gli Azzurri scendono in campo per sfidare Israele nel sesto match del girone di qualificazione ai Mondiali 2026: una vittoria garantirebbe alla squadra di Gattuso l'accesso ai playoff. Secondo movieplayer.it
Italia-Israele, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. A Udine corteo per la Palestina - Gli Azzurri tornano in campo per contendere alla selezione di Shimon l'8ª giornata delle qualificazioni al Mondiale. tuttosport.com scrive