C’è tensione, a Udine, a poche ore dall’inizio della partita di qualificazione ai Mondiali Italia-Israele, con gli annunciati cortei dei Pro Pal che preoccupano molto le forze dell’ordine, e non solo. L e sezioni cittadine di Fratelli d’Italia e della Lega sono state chiuse in previsione del corteo di 10mila attivisti Pro Pal in centro. Dalle 14 è scattato il divieto di sosta in tutte le strade interessate dalla manifestazione che comincerà ad assembrarsi in Piazza della Repubblica alle 16.30. Bar e ristoranti hanno dovuto rimuovere tutti i tavolini e i plateatici per ordinanza comunale. Lungo il percorso rimossi tutti i cestini e sigillati i tombini. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Italia-Israele, scende in campo la Boldrini per "incendiare" i Pro Pal: "La partita non va giocata"