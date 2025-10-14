Italia-Israele Retegui ci porta ai playoff | Inghilterra ai Mondiali Ronaldo quasi
Il numero 9, con un gol per tempo, sbriga la pratica: arriva il primo traguardo per la nostra Nazionale, mentre arriva la prime qualificata europea al Mondiale Missione compiuta: l’Italia batte Israele per 3-0 e si assicura almeno i playoff di qualificazione ai Mondiali a marzo. Decisiva la doppietta di Retegui, su rigore e con un gran destro, con rete di Mancini alla fine. Prestazione non scintillante, ma Gattuso può sorridere, in vista dei prossimi appuntamenti. Italia-Israele, Retegui ci porta ai playoff Inghilterra ai Mondiali, Ronaldo quasi – Calciomercato.it (fonte: © Lapresse) A Udine si gioca in un clima surreale, ma l’Italia parte in maniera volitiva. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
