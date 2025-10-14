Italia-Israele | quando dove vederla formazioni e dove si gioca

Un solo imperativo: vincere. L’ Italia di Gennaro Gattuso si appresta a sfidare Israele nella terzultima giornata delle qualificazioni ai Mondiali di Canada, Usa e Messico 2026 sapendo di avere tra le mani il primo match point per garantirsi almeno i play-off. Con tre punti, infatti, gli Azzurri sarebbero certi di chiudere almeno al secondo posto in classifica e tenere ancora aperta la porta di servizio. Il match è in programma alle 20.45 di stasera 14 ottobre al Bluenergy Stadium di Udine. Arbitro dell’incontro sarà l’esperto francese Clement Turpin, assistito dai connazionali Nicolas Danos e Benjamin Pages, mentre quarto uomo sarà François Letexier. 🔗 Leggi su Lettera43.it

