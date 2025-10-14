Italia-Israele Qualificazioni Mondiali Europa 14-10-2025 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Gli Azzurri verso i playoff

L’Italia ospita Israele al Bluenergy Stadium di Udine nella gara che può sancire almeno il secondo posto nel girone I delle qualificazioni ai Mondiali 2026 e quindi la certezza di giocare lo spareggio. Gli Azzurri hanno vinto tutte le ultime quattro partite del raggruppamento e cercano il quinto successo consecutivo, anche per continuare l’ottimo inizio . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Italia-Israele (Qualificazioni Mondiali Europa, 14-10-2025 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Gli Azzurri verso i playoff

