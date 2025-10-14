Italia-Israele proteste in tutta Italia davanti alle sedi Figc e Rai L’appello | Non guardatela

Non solo a Udine. Le proteste contro il match di qualificazione ai Mondiali Italia-Israele di questa sera si svolgeranno in tutta Italia. Genova, Firenze, Napoli, Ancona, Vienna, Roma, Torino, Milano, Bergamo, Bologna, Massa, Piacenza, Reggio Calabria, Avellino, Pisa, Grottaglie. In oltre venticinque città italiane ci saranno manifestazioni sotto alcune delle sedi regionali della Figc e della Rai. La richiesta è sempre la stessa: un “cartellino rosso per Israele”. A Milano le squadre dello sport popolare, insieme ai militanti di Potere al Popolo, si sono date appuntamento per le 17.30 sotto la sede della Figc di via Pitteri 95. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Italia-Israele, proteste in tutta Italia davanti alle sedi Figc e Rai. L’appello: “Non guardatela”

