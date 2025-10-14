Italia Israele probabili formazioni | chance per Esposito dal 1??
Italia Israele probabili formazioni. L’Italia di Rino Gattuso è chiamata a una partita cruciale: battere Israele per assicurarsi il secondo posto nel girone e, con esso, il pass per i playoff di qualificazione ai Mondiali 2026. Gli Azzurri, avanti di appena tre punti sugli israeliani, non possono permettersi passi falsi. All’andata il rischio beffa era stato reale, con una rimonta solo sfiorata dagli avversari: questa volta servirà concretezza, attenzione e mentalità da grande squadra. Gattuso verso il 3-5-2: un cambio obbligato più che una scelta. Le assenze pesano. Moise Kean è out per un problema alla caviglia rimediato contro l’Estonia, mentre Alessandro Bastoni è squalificato. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Italia, contro Israele è il primo match ball: dalla difesa a Raspadori, le chiavi per blindare i playoff - X Vai su X
Italia-Israele, la formazione: Gattuso al match-ball playoff, ecco come se la gioca Ringhio - facebook.com Vai su Facebook
Qualificazioni Mondiali 2026: Italia-Israele, le probabili formazioni - La Nazionale di Gattuso, in quel di Udine, punta alla matematica certezza del secondo posto nel girone. Si legge su sportal.it
Qualificazioni Mondiali 2026, le probabili formazioni di Italia-Israele - 2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Tonali, Cristante, Barella, Dimarco; Retegui, Raspadori. msn.com scrive
Probabili formazioni Italia Israele/ Quote: Gattuso a tre? (Qualificazioni Mondiali 2026, 14 ottobre 2025) - Probabili formazioni Italia Israele: Gennaro Gattuso potrebbe passare al 3- Da ilsussidiario.net