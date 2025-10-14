Italia Israele probabili formazioni | chance per Esposito dal 1??

Italia Israele probabili formazioni. L’Italia di Rino Gattuso è chiamata a una partita cruciale: battere Israele per assicurarsi il secondo posto nel girone e, con esso, il pass per i playoff di qualificazione ai Mondiali 2026. Gli Azzurri, avanti di appena tre punti sugli israeliani, non possono permettersi passi falsi. All’andata il rischio beffa era stato reale, con una rimonta solo sfiorata dagli avversari: questa volta servirà concretezza, attenzione e mentalità da grande squadra. Gattuso verso il 3-5-2: un cambio obbligato più che una scelta. Le assenze pesano. Moise Kean è out per un problema alla caviglia rimediato contro l’Estonia, mentre Alessandro Bastoni è squalificato. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it