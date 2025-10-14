Italia Israele | Pio Esposito si divora un gol a tu per tu con il portiere ma Retegui fa esplodere l’Olimpico

Inter News 24 Italia Israele, errore di Esposito che non riesce a segnare il proprio secondo gol con la maglia Azzurra della Nazionale! Ecco la dinamica dell’azione. L’Italia ha chiuso la partita contro Israele con un netto 2-0, grazie alla prestazione stellare di Mateo Retegui, che ha segnato una doppietta. Ma tra i protagonisti di una serata positiva per gli azzurri c’è stato anche Pio Esposito, subentrato tra il primo e il secondo tempo al posto di Raspadori. Il giovane attaccante dell’ Inter, però, si è reso protagonista di un’occasione clamorosa sprecata. Al 60?, Esposito si è trovato a tu per tu con il portiere israeliano, dopo che quest’ultimo aveva commesso un errore clamoroso, sbagliando un passaggio verso il terzino. 🔗 Leggi su Internews24.com

