Italia Israele Pio Esposito può accomodarsi in panchina | Gattuso pensa anche al cambio modulo!

Le idee del ct per stasera. Sono ore di riflessione e di scelte importanti per Gennaro Gattuso. Per la delicata partita di questa sera contro Israele, decisiva per l'accesso ai playoff Mondiali, il commissario tecnico azzurro sembra orientato a cambiare volto alla sua Italia, sia nel modulo che negli interpreti. E la novità più grande, secondo La Gazzetta dello Sport, riguarda l'attacco. La panchina di Esposito e la scelta di Raspadori. Nonostante l'assenza per infortunio di Moise Kean, il giovane talento del club nerazzurro, Pio Esposito, dovrebbe partire dalla panchina.

