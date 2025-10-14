Italia Israele Pio Esposito può accomodarsi in panchina | Gattuso pensa anche al cambio modulo!
Inter News 24 Le idee del ct per stasera. Sono ore di riflessione e di scelte importanti per Gennaro Gattuso. Per la delicata partita di questa sera contro Israele, decisiva per l’accesso ai playoff Mondiali, il commissario tecnico azzurro sembra orientato a cambiare volto alla sua Italia, sia nel modulo che negli interpreti. E la novità più grande, secondo La Gazzetta dello Sport, riguarda l’attacco. La panchina di Esposito e la scelta di Raspadori. Nonostante l’assenza per infortunio di Moise Kean, il giovane talento del club nerazzurro, Pio Esposito, dovrebbe partire dalla panchina. 🔗 Leggi su Internews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Italia-Israele, la formazione: Gattuso al match-ball playoff, ecco come se la gioca Ringhio - facebook.com Vai su Facebook
Italia-Israele, le probabili formazioni della partita di qualificazione ai Mondiali 2026 #SkySport - X Vai su X
Inter, Chivu ritrova i primi Nazionali. Pio Esposito titolare con Israele? - Oggi ad Appiano Gentile Cristian Chivu ritrova i primi giocatori rientrati dalle nazionali:. Lo riporta tuttomercatoweb.com
Italia: Gattuso risponde a Spalletti, contro Israele possibile mossa a sorpresa su Pio Esposito - Gattuso ha ringraziato Spalletti per i complimenti, poi ha alluso alla possibilità di tenere in panchina Esposito in Italia- Come scrive sport.virgilio.it
Italia-Israele, Gattuso: “Non possiamo sbagliare. Pio Esposito…” - Gennaro Gattuso è stato intervistato da Sky Sport alla vigilia della gara dell'Italia contro Israele ad Udine, qualificazioni Mondiali 2026. europacalcio.it scrive