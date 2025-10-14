Italia Israele pagelle | Retegui il migliore Donnarumma si riscatta Esposito…

Missione compiuta, almeno per ora. L’Italia di Rino Gattuso supera 3-0 Israele alla Dacia Arena di Udine grazie a un’altra doppietta di Mateo Retegui, sempre più uomo simbolo di questa nuova Nazionale, e al primo gol in azzurro di Gianluca Mancini. Un successo che vale l’aritmetica certezza dei play-off e mantiene viva, almeno teoricamente, la speranza di agganciare la Norvegia in vetta al Girone I. Servirà però un autentico miracolo nelle ultime due gare contro Moldova e i nordici di Haaland per ribaltare la differenza reti e gli scontri diretti. Italia Israele, pagelle degli azzurri. Donnarumma 7,5 Da Tallinn a Udine cambia tutto. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it