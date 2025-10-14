L'Italia vince ancora e conclude con sei punti questo turno di qualificazioni. Gli spareggi sono stati blindati. Una gara comunque complessa per gli azzurri, che nella prima frazione. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Italia-Israele pagelle: Donnarumma salva gli azzurri (8), Retegui si prende la scena (8), male Tonali (5,5)