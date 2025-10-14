Italia-Israele oggi Qualificazioni Mondiali calcio 2026 | orario tv probabili formazioni streaming

L’Italia si gioca tutto, o quasi, questa ser a. Gli Azzurri del commissario tecnico Gennaro Gattuso, infatti, scendono in campo per blindare il secondo posto nel proprio raggruppamento delle Qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026 e, di conseguenza, iniziare a concentrarsi verso il grande appuntamento di marzo (tenendo bene a mente che saranno in programma altri due match nella finestra di novembre). Il match in questione sarà un delicatissimo (sotto molteplici punti di vista, come appare ovvio) Italia-Israele che si giocherà questa sera alle ore 20.45 alla Dacia Arena di Udine. Gli Azzurri che, al momento, si trovano al secondo posto con 3 lunghezze di vantaggio proprio sugli israeliani, cercheranno la quarta vittoria consecutiva per ufficializzare il proprio secondo posto, prima dei due ultimi match contro Moldova e Norvegia. 🔗 Leggi su Oasport.it

