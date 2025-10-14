Italia-Israele oggi il match decisivo per le qualificazioni mondiali | a che ora e dove vederlo le probabili formazioni
L’accordo di pace in Medioriente non smorza le tensioni attorno al match decisivo per le qualificazioni mondiali tra Italia e Israele, in programma questa sera a Udine. Con gli uomini di Ran Ben Shimon ( già battuti 5-4 in una rocambolesca andata disputata in Ungheria ) sarà la classica partita da bollino rosso, non solo in ottica sportiva. Se da una parte c’è l’ obiettivo playoff alle qualificazioni Mondiali, su cui gli azzurri con una vittoria potrebbero mettere una seria ipoteca, dall’altra c’è la questione ordine pubblico, col rischio di nuovi cortei pro Palestina. E questo nonostante l’intesa Hamas-Tel Aviv abbia fatto tacere le armi nella Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche questi approfondimenti
Italia-Israele, la formazione: Gattuso al match-ball playoff, ecco come se la gioca Ringhio - facebook.com Vai su Facebook
Italia-Israele, le probabili formazioni della partita di qualificazione ai Mondiali 2026 #SkySport - X Vai su X
C'è Italia-Israele. Il Messaggero in apertura: "Mondiali in bilico e rischio scontri" - Israele, match valido per le qualificazioni al Mondiale 2026 in programma quest'oggi. Segnala tuttomercatoweb.com
Italia-Israele oggi alle qualificazioni Mondiali, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni della partita - L'Italia torna in campo con Israele dopo la vittoria sull'Estonia: a Udine si gioca una partita delicatissima per la Nazionale di Gattuso ... Segnala fanpage.it
Italia-Israele oggi, Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario, tv, probabili formazioni, streaming - Gli Azzurri del commissario tecnico Gennaro Gattuso, infatti, scendono in campo per blindare il secondo ... Da oasport.it