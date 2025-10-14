L’accordo di pace in Medioriente non smorza le tensioni attorno al match decisivo per le qualificazioni mondiali tra Italia e Israele, in programma questa sera a Udine. Con gli uomini di Ran Ben Shimon ( già battuti 5-4 in una rocambolesca andata disputata in Ungheria ) sarà la classica partita da bollino rosso, non solo in ottica sportiva. Se da una parte c’è l’ obiettivo playoff alle qualificazioni Mondiali, su cui gli azzurri con una vittoria potrebbero mettere una seria ipoteca, dall’altra c’è la questione ordine pubblico, col rischio di nuovi cortei pro Palestina. E questo nonostante l’intesa Hamas-Tel Aviv abbia fatto tacere le armi nella Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Italia-Israele, oggi il match decisivo per le qualificazioni mondiali: a che ora e dove vederlo, le probabili formazioni