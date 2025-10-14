Italia-Israele oggi alle qualificazioni Mondiali dove vederla in TV e streaming | orario e formazioni della partita
L'Italia torna in campo con Israele dopo la vittoria sull'Estonia: a Udine si gioca una partita delicatissima per la Nazionale di Gattuso. Gli Azzurri possono blindare il secondo posto e l'accesso ai playoff. Calcio d'inizio alle 20:45, diretta in TV in chiaro su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. 🔗 Leggi su Fanpage.it
