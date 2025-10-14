Stasera si gioca Italia-Israele, ma c’è un video che vi farà letteralmente venire i brividi, quello di una delle partite più epocali della storia recente della nazionale. Ci troviamo di fronte a immagini forti che raccontano uno dei match più assurdi mai visto in vita vostra e non si è giocato molto tempo fa. (ANSA) TvPlay.it Sì, stiamo parlando della gara d’andata di questi girone di qualificazione ai Mondiali, una gara che ci è sfuggita dalle mani che abbiamo ripreso, che stavamo per vincere, che stavamo poi per pareggiare e che abbiamo vinto all’ultimo respiro con un gol del tutto inatteso per come si erano messe le cose. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Italia-Israele non si può sbagliare, ma questo video vi farà venire i brividi