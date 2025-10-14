Italia-Israele non si può sbagliare ma questo video vi farà venire i brividi
Stasera si gioca Italia-Israele, ma c’è un video che vi farà letteralmente venire i brividi, quello di una delle partite più epocali della storia recente della nazionale. Ci troviamo di fronte a immagini forti che raccontano uno dei match più assurdi mai visto in vita vostra e non si è giocato molto tempo fa. (ANSA) TvPlay.it Sì, stiamo parlando della gara d’andata di questi girone di qualificazione ai Mondiali, una gara che ci è sfuggita dalle mani che abbiamo ripreso, che stavamo per vincere, che stavamo poi per pareggiare e che abbiamo vinto all’ultimo respiro con un gol del tutto inatteso per come si erano messe le cose. 🔗 Leggi su Tvplay.it
Leggi anche questi approfondimenti
Martedì si gioca Italia-Israele a Udine e allora con @DaRonz82 abbiamo fatto una puntata straordinaria di #AGambaTesa che potete recuperare qui - X Vai su X
Italia-Israele, la formazione: Gattuso al match-ball playoff, ecco come se la gioca Ringhio - facebook.com Vai su Facebook
I rapporti Italia-Israele tra armi, cybersicurezza e politica: l’inchiesta esclusiva - Ma i rapporti commerciali tra Roma e Tel Aviv non si sono fermati: anzi, continuano su più fronti. Segnala la7.it
Israele, possibile esclusione dal Mondiale: come cambia la situazione nel girone dell'Italia - Israele e Italia si sono affrontati lo scorso 8 settembre 2025, in una gara rocambolesca, terminata 4- Scrive ilmessaggero.it
Sciopero Cgil in tutta Italia contro guerra a Gaza: Landini chiede stop armi e rapporti con Israele - Migliaia di lavoratori in tutta Italia hanno aderito allo sciopero indetto dalla Cgil contro la guerra a Gaza. Come scrive it.euronews.com