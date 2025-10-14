Italia-Israele non si doveva giocare le immagini del corteo a Udine

"Non si gioca contro chi rappresenta uno Stato genocida e di apartheid come Israele". Con queste parole è partito da piazza della Repubblica il corteo promosso dal Comitato per la Palestina di Udine contro la partita Italia-Israele. Ad aprire, gli esponenti della comunità palestinese che hanno denunciato "il genocidio del popolo palestinese" e chiesto "il riconoscimento di uno Stato di Palestina come unica soluzione per il Medio Oriente". Sono oltre 5mila i partecipanti, secondo una prima stima della Questura. Al megafono chi protesta continua a ripetere: "Non si doveva giocare". Ogni tanto viene acceso un fumogeno. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

