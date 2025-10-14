Italia-Israele massima allerta a Udine | controlli serrati delle forze dell' ordine
(LaPresse) A Udine controlli serrati delle forze dell’ordine nei pressi dello stadio e in tutta la città in vista della partita valida per le qualificazioni ai Mondiali tra Italia e Israele, in programma martedì sera. Prima della partita la manifestazione pro Pal che si snoderà a circa 4 chilometri dallo stadio. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
