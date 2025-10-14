Italia-Israele massima allerta a Udine | controlli serrati delle forze dell' ordine

Lapresse.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(LaPresse) A Udine controlli serrati delle forze dell’ordine nei pressi dello stadio e in tutta la città in vista della partita valida per le qualificazioni ai Mondiali tra Italia e Israele, in programma martedì sera. Prima della partita la manifestazione pro Pal che si snoderà a circa 4 chilometri dallo stadio. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

italia israele massima allerta a udine controlli serrati delle forze dell ordine

© Lapresse.it - Italia-Israele, massima allerta a Udine: controlli serrati delle forze dell'ordine

Approfondisci con queste news

italia israele massima allertaStadio di Udine zona rossa, massima allerta per Italia-Israele - É l’obiettivo dei ProPal che oggi a Udine manifesteranno contro Italia- Secondo iltempo.it

italia israele massima allertaItalia-Israele, massima allerta a Udine: controlli serrati delle forze dell'ordine - (LaPresse) A Udine controlli serrati delle forze dell'ordine nei pressi dello stadio e in tutta la città in vista della partita valida per ... Si legge su stream24.ilsole24ore.com

italia israele massima allertaZona rossa a Udine per Italia - Israele, allerta massima tra partita e corteo pro Pal: il piano sicurezza - Dispositivo straordinario a Udine: lo stadio diventa zona rossa per Italia- Riporta virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Italia Israele Massima Allerta