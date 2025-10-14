Italia-Israele manifestanti in piazza a Udine | Nessuno è libero finché la Palestina non sarà libera

A Udine manifestanti pro Pal in piazza a poche ore da Italia-Israele, la sfida valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali di calcio. “ Nessuno è libero finché la Palestina non sarà libera ” si legge su uno striscione nel corteo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Italia-Israele, manifestanti in piazza a Udine: "Nessuno è libero finché la Palestina non sarà libera"

