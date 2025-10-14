Italia-Israele manifestanti in piazza a Udine | Nessuno è libero finché la Palestina non sarà libera

Lapresse.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Udine manifestanti pro Pal in piazza a poche ore da Italia-Israele, la sfida valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali di calcio. “ Nessuno è libero finché la Palestina non sarà libera ” si legge su uno striscione nel corteo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

italia israele manifestanti in piazza a udine nessuno 232 libero finch233 la palestina non sar224 libera

© Lapresse.it - Italia-Israele, manifestanti in piazza a Udine: "Nessuno è libero finché la Palestina non sarà libera"

Contenuti che potrebbero interessarti

italia israele manifestanti piazzaManifestanti in piazza a Udine per il corteo pro Pal - È una città blindata quella che ha accolto i manifestanti, provenienti anche da fuori regione, che prenderanno parte al corteo pro Pal in programma nel pomeriggio a Udine in segno di protesta contro ... Da ansa.it

italia israele manifestanti piazzaItalia-Israele, a Udine manifestanti Pro Pal in piazza contro la partita - È iniziata in piazza della Repubblica a Udine la concentrazione di attivisti e manifestanti che parteciperanno al corteo Pro Palestina organizzato nel giorno in cui, al Bluenergy Stadium del capoluogo ... Scrive msn.com

italia israele manifestanti piazzaItalia-Israele, è il giorno della partita: lo stadio zona rossa, metal detector e droni. Attesi 10mila manifestanti, tanti negozi rimarranno chiusi - Trentamila firme contro raccolte online, 10 mila manifestanti pronti a percorrere le strade di Udine, lo stadio zona rossa e poi metal detector, droni, agenti in assetto anti ... Scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Italia Israele Manifestanti Piazza