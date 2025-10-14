Italia Israele LIVE | ufficiali le scelte di formazione di Gattuso il CT punta sui due bianconeri?

Italia Israele LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match valido per l’ottava giornata del girone per la qualificazione ai Mondiali. Una partita importantissima e che potrebbe risultare decisiva nella corsa per la qualificazione ai Mondiali del 2026 per l’ Italia: contro l’Estonia bisogna vincere per continuare il cammino. segue LIVE il match Italia Israele 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 20:45 Migliore in campo Italia: a fine partita. Italia Israele 0-0: risultato e tabellino. Reti: ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Raspadori A disp. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Italia Israele LIVE: ufficiali le scelte di formazione di Gattuso, il CT punta sui due bianconeri?

Altre letture consigliate

"Italia-Israele non si deve giocare", Laura Boldrini contro il match di oggi - X Vai su X

Local Team. . LIVE Match Italia-Israele, manifestanti pro Palestina in piazza a Udine contro la partita: diretta - facebook.com Vai su Facebook

Italia-Israele | UFFICIALI: la scelta su Pio e Dimarco! Mancini-Loca dal 1' | OneFootball - Nove nazionali hanno già quasi in tasca la qualificazione diretta (tra cui Francia, Spagna, Inghilterra e Croazia), mentre il quadro delle seconde resta aperto. Riporta onefootball.com

Italia-Israele in diretta per le qualificazioni Mondiali: scontro diretto per i playoff, Udine è blindata - Israele, Qualificazioni ai Mondiali 2026: gli aggiornamenti sulle probabili formazioni e le ultime news in tempo reale ... Si legge su fanpage.it

LIVE Alle 20.45 Italia-Israele: Gattuso con il 3-5-2. Pio in panchina, davanti Raspadori e Retegui - L'Italia in campo a Udine per assicurarsi il playoff nelle qualificazioni Mondiali: di fronte Israele, battuto 5- Da gazzetta.it